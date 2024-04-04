إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 95%

وكالات

أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة بنسبة بلغت 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس المشروع، والذي تسبب في أزمة كبرى بين القاهرة وأديس أبابا.

وفي بيان على منصة إكس"تويتر" سابقا قالت وزارة الخارجية الإثيوبية "هذا العام الذكرى الـ13 لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة، والذي بدأ في الثاني من أبريل 2011.

وأضافت الخارجية الإثيوبية: "مع اكتمال 95% من بناء السد أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة".

وأجرت مصر والسودان وإثيوبيا عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع سد النهضة، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023.

ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.