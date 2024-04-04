صحيفة عبرية تكشف عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من غزة

(مصراوي)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تجاوزات يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال التحدث مع عدد من الشهود على تلك التجاوزات.

وقال طبيب إسرائيلي يعمل بمستشفى تابع لسجن "سدي تيمان"، للصحيفة " الإسرائيلية، إن الأسرى الفلسطينيين يخضعون لظروف قاسية وانتهاكات جسيمة في السجون الإسرائيلية.

وقال الطبيب الذي لم تفصح "هآرتس" عن اسمه، إنه تقدم بشكوى إلى وزيري الدفاع والصحة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، للتحدث عن الانتهاكات والظروف القاسية التي يعيش فيها الأسرى الفلسطينيين والذين تم اعتقال عدد منهم وهم جرحى ويحتاجون للرعاية الطبية.

وصرح الطبيب، أن الأسرى يخضعون لظروف تهدد حياتهم، قائلًا إن الأسبوع الماضي بترت قدما 2 من الأسرى بسبب إصابة بدأت بتكبيل أيديهم، مضيفًا أن السجناء مكبلون من أطرافهم الأربعة ولا يسمح لها بالذهاب لدورات المياه ويجبروا على التغوط داخل الحفاضات.

وكشف الطبيب، أن المستشفى الذي استقبل عدد من الأسرى لا يتلقى الإمدادات بشكل منتظم من المعدات والأدوية، إضافة إلى ظروف تغذية وصفها بـ "المسيئة" داخل المستشفى.

لا تتفق ظروف اعتقال الأسرى داخل السجون والمستشفيات مع المعايير الدولية التي تلزم باتباع نهج معين في التعامل مع "المقاتلين غير الشرعيين" حسب الطبيب، الذي حذر من خطورة الأوضاع المحيطة بالأسرى قائلًا إن أكثر من نصف المرضى داخل المستشفى نقلوا جراء إصابتهم بسبب تكبيل أيديهم لفترات طويلة.

ولفت الطبيب إلى تأثير ظروف الاعتقال حتى على الأصحاء، قائلًا إنهم يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من بقائهم.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى، تنديدها بالظروف التي يكابدها بعض الأسرى الجرحى داخل السجن، مشيرين إلى تفاقم جروح الأسرى بسبب ظروف السجن.



وردًا على تلك الاتهامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمه، تعصيب أعين الأسرى وتكبيل أيديهم تم بتوجيهات من وزارة الصحة الإسرائيلية.

وصرح المصدر العسكري، أنه قد تقرر فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، لكنه وقف بعد ذلك بعد اتضاح وجود شبهة جنائية في بتر أطراف الأسرى.