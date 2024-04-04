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BBC

صحيفة عبرية: إسرائيل استعانت بحركة فتح في إدخال المساعدات لغزة

01:37 م الخميس 04 أبريل 2024

إسرائيل

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(مصراوي)

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الخميس، في تقرير لها إن حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ساعدت الجيش الإسرائيلي في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن العملية تمت من خلال التنسيق مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وبموافقة حكومة الحرب الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة العبرية، فقد استعانت حركة فتح ببعض عناصرها داخل قطاع غزة من أجل تأمين دخول المساعدات إلى شمال القطاع ولمنع وقوعها "تحت سيطرة حماس".

وشهد الأحد الماضي، محاولة إدخال إحدى شاحنات المساعدات إلى مدينة غزة في الشمال بالتنسيق بين إسرائيل وفتح، وهو ما ردت عليه حماس بإطلاق النيران مما تسبب في مقتل عدد من عناصر حركة فتح على يدهم.

إسرائيل حركة فتح إدخال المساعدات لغزة محمود عباس الجيش الإسرائيلي

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