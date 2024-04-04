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BBC

أكسيوس: توقعات بأن يؤثر مقتل موظفي الإغاثة على الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

01:03 م الخميس 04 أبريل 2024

بايدن ونتنياهو

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(مصراوي)


نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين، توقعاتهم بأن يشهد الاتصال الهاتفي المقرر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو توترًا بسبب حادثة المطبخ المركزي.

وقال المسؤولون الذين لم يسمهم "أكسيوس" إن يوجد قلق بالغ من أن يوقف الهجوم على موظفي الإغاثة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بإجراء تحقيق من طرف ثالث لكشف ملابسات مقتل موظفيها الـ7 في دير البلح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتهم المنظمة إسرائيل بتعمد استهداف الموظفين الذين قالت إنه استهدفهم رغم تنسيقهم السابق معه ومعرفته بجدول أعمالهم.

جو بايدن بينيامين نتنياهو حادثة المطبخ المركزي

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