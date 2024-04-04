بولندا تطالب إسرائيل بالاعتذار عن مقتل مواطنها في غزة

(مصراوي)

طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بالاعتذار عن مقتل عامل إغاثة بولندي في قطاع غزة.

ودعا توسك، تل أبيب وتقديم معلومات وافية عن ملابسات الحادث الذي تسبب في مقتل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن".

وقال توسك، إنه يتوجب على إسرائيل دفع تعويضًا عن مقتل موظف الإغاثة البولندي في غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبات تقل موظفي المنظمة أثناء توجههم لتقديم المساعدات في منطقة دير البلح وسط القطاع مساء الاثنين الماضي.

واتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف الموظفين، قائلة إنه تم استهداف الموظفين رغم التنسيق المسبق مع قوات الاحتلال ورغم حمل المركبات لعلم المنظمة.

من جانبها، اعترفت إسرائيل باستهداف المركبات قائلة إنه "خطأ غير مقصود".