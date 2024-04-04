هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحتجز أسرى من غزة في سجن سري بالنقب

(مصراوي)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن طبيب إسرائيلي، قوله إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات قانونية في سجن سري في صحراء النقب.

وقال الطبيب الذي لم تفصح الصحيفة العبرية عن اسمه، أن السجن المذكور يحتجز فيه الاحتلال أسرى تم اعتقالهم من قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من الأسرى من قطاع غزة تم اقتياد بعضهم إلى جهات غير معلومة ودون توفير أي معلومات عن مناطق احتجازهم.

وخلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 900 شخص من المجمع مشيرًا إلى تحويل عدد منهم للتحقيق.