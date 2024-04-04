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BBC

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحتجز أسرى من غزة في سجن سري بالنقب

11:34 ص الخميس 04 أبريل 2024

الجيش الإسرائيلي

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن طبيب إسرائيلي، قوله إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات قانونية في سجن سري في صحراء النقب.

وقال الطبيب الذي لم تفصح الصحيفة العبرية عن اسمه، أن السجن المذكور يحتجز فيه الاحتلال أسرى تم اعتقالهم من قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من الأسرى من قطاع غزة تم اقتياد بعضهم إلى جهات غير معلومة ودون توفير أي معلومات عن مناطق احتجازهم.

وخلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 900 شخص من المجمع مشيرًا إلى تحويل عدد منهم للتحقيق.

الجيش الإسرائيلي احتجاز أسرى من غزة سجن سري بالنقب

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رمضانك مصراوي

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