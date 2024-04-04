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BBC

بعد تقييم أمني.. إسرائيل تعلق منح الإجازات للوحدات القتالية بالجيش

11:13 ص الخميس 04 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الخميس، أنه تم تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بالجيش بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع في المنطقة.

وشهدت منطقة غلاف قطاع غزة على رأسها سديروت تجدد قصف المقاومة الفلسطينية لها بعد مرور نحو 10 أيام من تخييم الهدوء في المنطقة.

ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من أزمة في عدد الجنود جراء الحرب التي أوشكت أن تدخل شهرها الـ7 وتعدد جبهات القتال، وهو ما دفع البعض للطلب بتجنيد يهود الحريديم المتطرفين إلا أنهم قابلوا الطلب باعتراضات واسعة غير مسبوقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجازات للوحدات القتالية دانيال هجاري غزة

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رمضانك مصراوي

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