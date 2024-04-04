"المطبخ المركزي العالمي" تطالب بإجراء تحقيق لكشف ملابسات مقتل موظفيها

لندن - (د ب أ)

طالبت منظمة وورلد سنترال كيتشين، اليوم الخميس، بإجراء " تحقيق مستقل" بشأن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة سبعة موظفين من فريقها في غزة الاثنين الماضي.

وجاء في بيان المنظمة، والذي أدلى به المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور، والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا " في الأول من أبريل 2024، قتل الجيش الإسرائيلي سبعة من موظفي الإغاثة العاملين لدى وورلد سنترال كيتشن، التي تعد منظمة إغاثة معترف بها دوليا".



وأضاف البيان" الموظفون الذين قتلوا يحملون جنسيات أستراليا وكندا أمريكا وهم مزدوجي الجنسية وشخص من كل من غزة وبولندا والمملكة المتحدة".



ورد البيان على تصريحات إسرائيل بأن الحادث كان غير مقصود، بقوله إن " الهجوم تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاثة كانت تقل مدنيين، كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة، وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وطريقها ومهمتها الإنسانية".

وطالب البيان حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة بالاتحاد لإجراء تحقيق من طرف ثالث بشأن الهجمات و " تحديد ما إذا كان تم تنفيذها عن قصد أو أنه وقع انتهاك للقانون الدولي".

وشددت المنظمة على أن إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد الحقيقة وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، ومنع وقوع هجمات مستقبلية بحق موظفي الإغاثة.