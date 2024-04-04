يهود أمريكيون يرسلون 180 ألف رسالة إلى بايدن لمطالبته بتحرير الأسرى

(مصراوي)

توجه يهود أمريكيون، اليوم الخميس، بـ180 ألف رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".

وتستمر مظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في التزايد، مع اقتراب دخول الحرب شهرها الـ7 دون عودة ذويهم، إضافة إلى مقتل عدد من الأسرى على يد قوات الاحتلال.

وحاول متظاهرون اقتحام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في القدس، وهو ما كان سيدفع عناصر الشرطة الإسرائيلية لإطلاق النار ضد المتظاهرين بحسب مسؤول أمني إسرائيلي لم تذكر الهيئة العبرية اسمه.