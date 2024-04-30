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BBC

النواب الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا أمرت باعتقال نتنياهو

10:09 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

مايك جونسون

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه طالب الرئيس بايدن بزيارة جامعة كولومبيا ليرى بنفسه ما يحدث هناك، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تصغي لهم و"نحن نحتاج لقيادة حاسمة لأننا نعيش في أوقات حرجة".

ولفت جونسون إلى أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الجامعات تحتاج لقرارات استثنائية، مضيفا "ما يحدث للطلاب اليهود أمر جنوني ونحن بحاجة إلى إعادة النظام وإنهاء الفوضى".

وأكد جونسون أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فسيكون تطورا خطيرا، موضحا أن "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

وأوضح جونسون أن الجمهوريين والديمقراطيين متحدين في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي اعتقال نتنياهو فرض عقوبات على الجنائية الدولية
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