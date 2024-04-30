الخارجية الأمريكية: الجنائية الدولية ليس لها ولاية أو اختصاص فيما يتعلق بغزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية من شأنها معالجة المخاوف المتعددة في رفح.

وأكدت الخارجية الأمريكية التزامها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى ويسمح باتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات.

وأوضحت أن أي خطة إسرائيلية لاجتياح رفح لا تراعي شواغل واشنطن ومباعث قلقها لن تكون مقبولة بالمرة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحكمة الجنائية لها ولاية أو اختصاص فيما يتعلق بغزة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن حركة حماس وصلها اتفاق سخي وعليها أن تتصرف حياله.