وزير الخارجية الفرنسي لنتنياهو: الهجوم على رفح فكرة سيئة

مصراوي

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أبلغ رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء.

وأضاف المصدر المطلع على النقاش أن الوزير ستيفان سيجورنيه قال لنتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس "إنها فكرة سيئة أن تفعلوا ذلك. هناك الكثير من الشكوك حول القضايا الإنسانية".

كان إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب بخطة تتعلق بعملية رفح تضمن إخراج المدنيين من الخطر ونحاول تفادى إيذائهم.

وفيما سبق قال نتنياهو، إن قوات الاحتلال ستدخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

وأضاف نتنياهو، "بدأنا إجلاء سكان رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، موضحًا أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل وإسرائيل لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

ووجه نتنياهو حديثه لعدد من عائلات الأسرى في غزة قائلًا: وقف الحرب غير وارد من دون حل كتائب حماس الأربعة في رفح.