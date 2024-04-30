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لابيد مهاجمًا حكومة نتنياهو: إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين الذين لا يلتزمون بالمسؤولية

05:41 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

يائير لابيد

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن دولة إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين الذين لا يلتزمون بالمسؤولية ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

وأشار لابيد إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول للعالم وللمنطقة إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضعيف ومن غير المعقول أنه لم يُطرد حتى الآن.

وكان لابيد قال، أمس الاثنين، إن إسرائيل تستحق حكومة أخرى بدون متطرفين تحافظ على أمنها وتعيدها إلى رشدها.

وأضاف في تغريدة على موقع إكس، أن اللون الأحمر في سديروت، وأجهزة الإنذار تدوي في كريات شمونة، والأسرى ما زالوا تحت الأرض في غزة، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

يائير لابيد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق لابيد يهاجم حكومة نتنياه إسرائيل رهينة للمجانين بنيامين نتنياهو
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