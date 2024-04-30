إعلان

BBC

سول تتعهد ببذل جهود لضمان استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

01:56 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

سول - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن سول ستبذل جهودا لضمان استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانج رغم انتهاء تفويض لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويضها، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن ينتهي تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب تطبيق العقوبات المفروضة على برامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) ، بعد أن رفضت موسكو قرارا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى تجديد التفويض لعام إضافي.

وامتنعت الصين، وهي واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض، عن التصويت.

وقال ليم سو سوك ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "رغم انتهاء تفويض لجنة المراقبة التابعة لمجلس الأمن الدولي ، لاتزال لجنة العقوبات على كوريا الشمالية".

وأضاف ليم: "ستكثف الحكومة جهودها لضمان تنفيذ القرارات الخاصة بعقوبات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي."

وأوضح ليم أن هناك بدائل مختلفة قيد المناقشة لتحل محل لجنة المراقبة، مضيفا أن سول ستبحث عن طرق مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء آلية أكثر فعالية.

وخلال زيارة لكوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر، قالت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ستعمل مع كوريا الجنوبية لاستكشاف طرق "مبتكرة" و"خارج الصندوق" لإيجاد بديل للجنة الخبراء، حتى خارج منظومة الأمم المتحدة.

الخارجية الكورية الجنوبية سول عقوبات الأمم المتحدة كوريا الشمالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفوض العام للأونروا: لم يطلب من الفلسطينيين إخلاء رفح حتى الآن

إعلان

إعلان

* توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ورياح وكتل هوائية قادمة من أوروبا
* بعد تقارير عن آثار مميتة.. الصحة تعلق على موقف لقاح أسترازينيكا في مصر