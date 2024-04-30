الأمن التونسي يخلي بالقوة مبنى سكني من مئات المهاجرين

تونس - (د ب أ)

أخلت قوات الأمن التونسية بالقوة عمارة بولاية صفاقس من مئات المهاجرين غير النظاميين، حيث تواجه الولاية أزمة متفاقمة بسبب تدفق مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتولت قوات خاصة تطويق المبنى المتهالك والمهجور بحي النور في صفاقس، والمكون من عدة طوابق، وأخلته من المهاجرين في عملية أمنية أمس الاثنين شابتها مناوشات بين الجانبين.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني ، للتلفزيون الرسمي، إن الوضع الصحي والبيئي في العمارة كان مترديا ويهدد بتسرب أمراض.

كما أشار الى تورط جماعات من المهاجرين في المبنى في قضايا اتجار بالبشر واحتجاز رهائن وأعمال أخرى غير أخلاقية.

ويرابط الآلاف من المهاجرين اليائسين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المزارع وغابات الزيتون بمعتمديات الولاية ومن بينها أساسا جبنيانة والعامرة، في انتظار فرصة عبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة من أجل حياة أفضل داخل دول التكتل الأوروبي الغني.

وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في زيارتها لتونس قبل أسبوع، عن تنسيق مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر كأحد الأولويات الرئيسية للحد من التدفقات الكبيرة للمهاجرين على سواحل إيطاليا.