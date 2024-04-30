استشهاد عامل فلسطيني تعرض للاعتداء على يد القوات الإسرائيلية جنوب الخليل

رام الله - (د ب أ)

استشهد عامل فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل القوات الإسرائيلية، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن العامل لقي حتفه بعد "مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه".

وقال والد القتيل إن "قوات الاحتلال اعترضت مركبة تقل نجله مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل احدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها، ما تسبب بارتقائه شهيدا".