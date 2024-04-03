سيناتور أمريكي: حديث نتنياهو بأن قتل عمال الإغاثة كان خطأ ينم عن عدم كفاءة

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة التعاون مع بلد يجوّع الأطفال ولا مزيد من الأموال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ستيف كوهين، إن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمال الإغاثة يكشف أن الخطأ يكمن في القيادة.

وأكد كوهين أن حديث نتنياهو بأن قتل عمال الإغاثة كان خطأ ينم عن عدم كفاءة أو تجاهل تام لسلامتهم.