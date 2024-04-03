سلطنة عمان تستقبل عددًا من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج

مسقط/القاهرة - (د ب أ)

وصل إلى سلطنة عمان مساء اليوم الأربعاء عدد من الجرحى الفلسطينيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتلقي العلاج، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الخارجية أعربت عن شُكرها للسُلطات المعنية في مصر على التسهيلات التي وفّرتها لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وقالت مصادر ملاحية مصرية مساء اليوم الأربعاء إن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية العمانية أقلعت من مطار شرق القاهرة العسكري تحمل 56 فلسطينيا من جرحى قطاع غزة ومرافقيهم إلى مطار مسقط للعلاج بالمستشفيات العمانية.

وتابعت المصادر أنه "تم نقل الجرحى الفلسطينيين بعدد من سيارات الإسعاف قادمين من عدة مستشفيات من شمال سيناء والقاهرة"، وأضافت المصادر أن إصاباتهم تنوعت "ما بين كسور وشظايا وتهتكات وإصابات بالجسد والعين وإصابات بالأعصاب والأوعية الدموية وحروق في الوجه والجسد والقدمين".