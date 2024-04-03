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BBC

أمريكا تلمّح إلى شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب حال أوقفوا هجماتهم على السفن

09:42 م الأربعاء 03 أبريل 2024

هجوم الحوثيين على السفن

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واشنطن - (د ب أ)

قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم النظر في إلغاء تصنيفها الأخير لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية حال أوقف الحوثيون، المدعومين من إيران، هجماتهم التي تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيم ليندركينج، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى اليمن، قوله للصحفيين في إيجاز صحفي عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء: "آمل أن نتمكن من إيجاد مخارج دبلوماسية، بمعنى إيجاد طرق لخفض التصعيد تسمح لنا بشطب التصنيف في نهاية المطاف، وبالطبع إنهاء الضربات العسكرية على القدرات العسكرية للحوثيين".

وبحسب بلومبرج، تشير هذه التعليقات إلى أن واشنطن تعتمد مرة أخرى على الدبلوماسية عقب ضربات جوية استمرت نحو ثلاثة أشهر استهدفت بها منشآت للحوثيين في اليمن.

ولم تفلح هذه الضربات في وقف الهجمات بالصواريخ والمسيرات من قبل الحوثيين على السفن التجارية والحربية، رغم أن الولايات المتحدة تقول إنها تمكنت من إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وردا على سؤال من بلومبرج، بعد الإيجاز الصحفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة بصدد أن تعرض على الحوثيين مقايضة ليوقفوا هجماتهم على السفن مقابل إلغاء التصنيف، قال ليندركينج: "سندرس ذلك بالتأكيد، ولكن لا نفترض أنه أمر تلقائي".

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