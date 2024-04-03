سيناتور أمريكي: دعوة جانتس لانتخابات يؤيدها 70% من الإسرائيليين ويجب إجراؤها

مصراوي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأربعاء، إنه عندما يدعو وزير بارز بإسرائيل لانتخابات ويوافقه 70% من الشعب فيجب إجراؤها.

فيما قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بشكل قاطع طلب الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس بإجراء انتخابات في سبتمبر.

وكان الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس قال، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا تقوض حكومة الاحتلال العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مضيفا "ندير حربا معقدة ولدينا تحديات كبيرة حاليا".

ولفت جانتس إلى أنه أوضح للأمريكيين أن العملية في رفح مهمة وتمنع حماس من تنظيم نفسها، مؤكدا أنه يجب أن تستمر إسرائيل في الحوار مع الأمريكيين بخصوص العملية في رفح.

وأكد جانتس أنه لا يمكن أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار ابتعاد سكان الشمال عن منازلهم، مشددا على ضرورة تقديم كل الموارد السياسية والعسكرية لتحقيق الأمن في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأشار جانتس إلى أنه يجب أن تكون لدى إسرائيل القدرة على القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والحد من قوة إيران، مضيفا "يجب أن نحافظ على وحدة شعبنا ويجب أن تكون هناك تحقيقات بخصوص السابع من أكتوبر".

كذلك وجّه جانتس رسالة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة قائلا: "شعب إسرائيل معكم وسننتصر".

وكشف الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، أن هناك حوارات جارية بخصوص قانون التجنيد ويجب أن يتم التجنيد من كل فئات المجتمع.

كما شدد جانتس على ضرورة الاتفاق على موعد للانتخابات بحلول شهر سبتمبر.