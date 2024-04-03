استطلاع: 56% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل

مصراوي

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" البريطانية، أن 56% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكشف الاستطلاع البريطاني أن 59% من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في غزة.

سبق وأن أظهرت عدة استطلاعات رأي في عدد من البلدان حول العالم، تراجع الدعم الشعبي للاحتلال الإسرائيلي؛ إثر الانتهاكات التي يمارسها في حق المدنيين الفلسطينيين منذ 6 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 32 ألفًا و975 شهيد جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 75 ألفًا و577 شخصًا، وسط استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف النظام الصحي داخل القطاع وحصار المستشفيات واستهدافها ومنع وصول الإمدادات الإغاثية.