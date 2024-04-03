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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على منشأة دبلوماسية إيرانية بسوريا

06:33 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الاتحاد الأوروبى

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القاهرة - (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم على منشأة دبلوماسية إيرانية في العاصمة السورية دمشق أول أمس الاثنين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني للتكتل اليوم الأربعاء "في ظل هذا الموقف الإقليمي شديد التوتر، فمن المحتم إظهار أقصى درجات ضبط النفس، حيث أن حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف".

وتابع "مبدأ عدم انتهاك المقار الدبلوماسية والقنصلية والأشخاص يجب احترامه في كل الحالات وفي كل الظروف وفقا للقانون الدولي".

يشار إلى أن إيران أعلنت عن مقتل جنرالين كبيرين وخمسة أشخاص آخرين بالحرس الثوري في هجوم شنته إسرائيل على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، وهددت بالرد.

من جانبها، أعلنت سوريا مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين في الهجوم.

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