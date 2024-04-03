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BBC

الحكومة بغزة: نقل جثامين عمال الإغاثة إلى خارج القطاع

05:30 م الأربعاء 03 أبريل 2024

استهداف سيارات المطبخ المركزي

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غزة - (د ب أ)

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طواقمه سلمت، اليوم الأربعاء، جثامين عمال الإغاثة الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

ووفق ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أشرفت وزارة الصحة وهيئة المعابر والحدود والطواقم الحكومية في غزة على تسليم الجثامين إلى ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما جرى بعد ذلك الانتهاء من ترتيبات نقل الجثامين إلى خارج القطاع عبر معبر رفح البري.

وقتل مساء أول أمس الإثنين، 7 موظفين إغاثة على الأقل من منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن السبعة الذين فقدوا حياتهم بفعل الغارة الإسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة.

المطبخ المركزي نقل الجثامين عمال الإغاثة وورلد سنترال كيتشن

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