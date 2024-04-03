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BBC

فنلندا توقع اتفاقا للتعاون الأمني مع أوكرانيا

03:54 م الأربعاء 03 أبريل 2024

فنلندا

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هلسنكي - (د ب ا)

وقعت فنلندا وأوكرانيا اتفاقا في مجال التعاون الأمني، تلتزم بموجبه فنلندا بتقديم الدعم العسكري والسياسي والمالي لأوكرانيا لمدة 10 أعوام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانا صادر عن مكتب الرئيس الفنلندي الكسندر ستوب اليوم الأربعاء جاء فيه أن التزامات فنلندا الأمنية تتضمن " الدعم الشامل" لحق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في ظل الحرب الدائرة، بالإضافة إلى ردع أي أعمال عدوانية مستقبلية من جانب روسيا.

كما أعلنت فنلندا عن تقديم حزمة المساعدات الـ23 لأوكرانيا بقيمة 188 مليون يورو (203 ملايين دولار)، ليبلغ بذلك إجمالي الدعم العسكري الذي قدمته فنلندا منذ بداية الحرب نحو ملياري يورو.

وقال ستوب للصحفيين في مؤتمر صحفي في كييف مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الحزمة يتألف " معظمها من المساعدات العسكرية، ولا تشمل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة الثقيلة".

فنلندا هلسنكي أوكرانيا

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