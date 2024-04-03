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BBC

محكمة باكستانية تبرئ عمران في قضية المشاركة في مظاهرات العام الماضي

02:39 م الأربعاء 03 أبريل 2024

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إسلام آباد - (د ب أ)

برأت محكمة محلية الرئيس المؤسس لحزب "حركة الإنصاف الباكستانية" وآخرين في قضية تنظيم مسيرة غير قانونية واللجوء إلى التخريب، المسجلة لدى مركز شرطة "مارجالا" في السادس من مايو 2023 .

وقدمت المحامية، آمنة علي، التي تمثل زعماء الحزب طلبا للحصول على البراءة ، بموجب المادة رقم 249-إيه ، في المحكمة ودفعت أمام المحكمة بأنها كانت قضية سياسية وأنه تم تنظيم المسيرة، من قبل الحزب لإظهار التضامن مع عمر عطا بانديال، كبير قضاة باكستان آنذاك وهيئة القضاء ، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وكان عمران خان، قد أعلن عن تنظيم مسيرة حاشدة بمختلف أنحاء البلاد في السادس من مايو 2023 لإظهار التضامن مع قرار عمر عطا بانديال، بإجراء انتخابات في إقليمي "البنجاب" و"خيبر باختونخوا". وألقى عمران كلمة أمام المشاركين في المسيرة ، عبر رابط فيديو، في جميع أنحاء باكستان من مقر إقامته في "زمان بارك" في لاهور.

ورفع مركز شرطة العاصمة، قضية ضد قيادة الحزب في إسلام آباد وحدد أكثر من 170 متظاهرا في المسيرة.

واعتقلت الشرطة 39 عاملا بالحزب ، في اتهامات تتعلق بانتهاك المادة رقم 144 ، باستخدام مكبرات الصوت وارتكاب أعمال تخريب وغير ذلك.

وبعد الاستماع إلى المرافعات، قبل قاضي المحكمة الطلب وبرأ جميع الأشخاص المتهمين ، من بينهم خان.

إسلام آباد حركة الإنصاف الباكستانية مارجالا عمران خان

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