أساتذة يحولون روضة الأطفال إلى مطار وهمي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

(مصراوي)

قامت إحدى صفوف الروضة بمدرسة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، باتباع نهجًا مختلفًا في إحدى الفصول التعليمية، وذلك من خلال تقسيم الفصل إلى 22 بلد مختلف.

وحول الأساتذة الفصول في مدرسة "باسوس دي أسبيرا" التمهيدية إلى مطار وهمي يحصل فيه الطلاب على جوازات سفر لبلدات مختلفة، كطريقة جديدة لتعليمهم لغات تلك البلاد.

وخلال تلك التجربة، اتخذ كل فصل داخل المدرسة شكلًا مختلفًا عن نظرائه مع تعبيره عن ثقافة وحضارة بلد بعينها يرتدي الطلاب زيها وما يعبر عنها.

وأدى الطلاب دور السائحين المتجولين بغرض استكشاف تلك البلدان.