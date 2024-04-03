إعلان

BBC

أساتذة يحولون روضة الأطفال إلى مطار وهمي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

02:20 م الأربعاء 03 أبريل 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قامت إحدى صفوف الروضة بمدرسة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، باتباع نهجًا مختلفًا في إحدى الفصول التعليمية، وذلك من خلال تقسيم الفصل إلى 22 بلد مختلف.

وحول الأساتذة الفصول في مدرسة "باسوس دي أسبيرا" التمهيدية إلى مطار وهمي يحصل فيه الطلاب على جوازات سفر لبلدات مختلفة، كطريقة جديدة لتعليمهم لغات تلك البلاد.

وخلال تلك التجربة، اتخذ كل فصل داخل المدرسة شكلًا مختلفًا عن نظرائه مع تعبيره عن ثقافة وحضارة بلد بعينها يرتدي الطلاب زيها وما يعبر عنها.

وأدى الطلاب دور السائحين المتجولين بغرض استكشاف تلك البلدان.

ولاية بنسلفانيا روضة الأطفال مدرسة باسوس دي أسبيرا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسبانيا: عازمون على الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"