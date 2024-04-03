الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل جثامين موظفي الإغاثة إلى معبر رفح

(مصراوي)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل جثامين موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي إلى معبر رفح البري.

وأفاد الهلال الأحمر، أن عدد الجثامين التي وصلت إلى المعبر هم 6 جثامين.

وقتل 7 من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" خلال استهداف إسرائيلي لهم أثناء عملهم في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

واتهمت المنظمة الإغاثية الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف موظفيها رغم علمه بمكان تواجدهم وتنسيقهم السابق معه وحمل المركبة التي تقلهم شعار المنظمة.

من جانبه أعرب الاحتلال الإٍسرائيلي عن أسفه لمقتل الموظفين، قائلًا إنه تم مقتلهم بشكل غير مقصود.

ويحمل القتلى الـ7 جنسيات لدول أجنبية، وهي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وبولندا وأستراليا