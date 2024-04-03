أبو الغيط يدعو إلى وقف الحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

القاهرة - (د ب أ)



أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها.

وقال أبو الغيط، في كلمة اليوم خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين لبحث جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إن " كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله في اجتماعاتنا أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم".

وأضاف انه "سيظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر"، مشيرا إلى تغير المواقف العالمية التي تحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي تم اتخاذه منذ اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار .

وأضاف أبو الغيط أنها "استفاقة متأخرة لا تعفي من صمتوا لشهور من مسؤوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً".

ودعا إلى "مواصلة النضال في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة" مؤكدا أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".