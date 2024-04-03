بريطانيا: سنراقب تنفيذ إسرائيل لوعودها بإدخال المساعدات لغزة

(مصراوي)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إنه سيتم مراقبة تنفيذ وعود إسرائيل بإدخال مزيد من الدعم لقطاع غزة وفتح المعبر لفترات أطول.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر لم يسمها أن العلاقات بين واشنطن وإسرائيل تشهد توترًا على خلفية إصرار إسرائيل على اجتياح رفح، حيث تقول الإدارة إن خطط إسرائيل لاجتياح المدينة غير مقنعة.

وأفاد الموقع، أن مسألة المجاعة في قطاع غزة من بين القضايا المثارة، مع ضغط الجانب الأمريكي على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات، بينما ترد إسرائيل بأنه لا توجد مجاعة في غزة.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها الوحيدة في العالم التي لا ترى المجاعة في غزة.