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BBC

كندا تدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق كامل في مقتل موظفي الإغاثة

01:14 م الأربعاء 03 أبريل 2024

كندا

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(مصراوي)

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.

وقالت جولي، إنه يتعين على إسرائيل احترام القانون الدولي، قائلة إن كندا ستتأكد من حدوث ذلك خاصة مع مقتل مواطن كندي في الهجوم.

وقتل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في هجوم إسرائيلي على مدينة دير البلح أثناء توجههم لتقديم المساعدات.

ويحمل القتلى جنسيات دول أجنبية وهم كندا وبريطانيا وبولندا وأستراليا وأمريكا.

وتتهم المنظمة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف العمال، قائلة إنه استهدفهم رغم التنسيق السابق معهم وحملهم شعار المنظمة.

كندا وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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