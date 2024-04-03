فيديو.. مصلي يصرخ أثناء تلاوة آية قرآنية عن الشيطان.. والإمام: مسحور

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُسمع فيه شخص يصرخ خلف الإمام والقارئ الكويتي، أحمد بن عبدالعزيز النفيسي، أثناء أداء الصلاة بعد تلاوته آية عن الشيطان، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء أداء الصلاة بأحد مساجد الكويت، قرأ "النفيسي" الآية 64 من سورة الإسراء ونصها: "واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا". وأثناء قراءة الآية صرخ أحد المصلين بصوت مرتفع، وهو ما اعتبره البعض دليلا على إصابته بالسحر والمس.

مقطع الفيديو المتداول أعاد "النفيسي" نشره على صفحته بمنصة أكس "تويتر سابقا"، الثلاثاء، قائلا بتعليق: "المقطع صحيح وليس مفبرك.. والحمدلله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان، ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين".

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024، يومه الـ24 صباح الأربعاء، في حين تتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024، إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29، وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي.