مسؤول إسرائيلي: التظاهرات أمام منزل نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء

(مصراوي)

قال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، إن الاحتجاجات التي تشهدها القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأفاد المسؤول الذي لم تذكر "هآرتس" اسمه، أن التظاهرات قرب منزل نتنياهو شهدت احتمالية إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين.

وتشهد القدس منذ عدة أيام تظاهرات غير مسبوقة ضد نتنياهو وحكومته والذين يتم مطالبتهم بالاستقالة على خلفية إدارتهم للحرب.

ووصلت التظاهرات أمس في القدس إلى منزل نتنياهو بشكل مباشر حيث حاول المحتجون اقتحام المنزل، مما دفع قوات الشرطة الإسرائيلية للتدخل والقبض على عدد منهم، وزامن ذلك احتجاج الآلاف أمام الكنيست الإسرائيلي لذات الهدف وهو إقالة حكومة نتنياهو.