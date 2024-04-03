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BBC

كاميرون: بريطانيا تدعم السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات الإصلاح

12:50 ص الأربعاء 03 أبريل 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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وكالات

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، داعياً الأخيرة في الوقت نفسه إلى اتخاذ "إجراءات ضرورية" بخصوص الإصلاح.

جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، الثلاثاء.

وشدد كاميرون لمصطفى على أنه "إلى جانب حزمة دعم دولي، فإن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة يعد عنصراً حيوياً لتحقيق السلام الدائم"، وفق بيان للحكومة البريطانية.

كما أوضح أن المملكة المتحدة مستعدة للعمل مع حلفائها لتقديم الدعم الجاد والعملي والدائم اللازم لدعم السلطة الفلسطينية.


كذلك أشار كاميرون، في الوقت نفسه إلى أنه "يجب على السلطة الفلسطينية بالتوازي أن تتخذ خطوات ضرورية بشأن الإصلاح، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية، وتحديد مسار إلى التقدم الديمقراطي"، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، اتفق وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء الفلسطيني على "الحاجة الملحة لأن تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والوقف الفوري (لإطلاق النار) لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ومن ثم التقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار، دون العودة إلى الدمار والقتال والخسائر في الأرواح".

ديفيد كاميرون السلطة الفلسطينية بريطانيا طوفان الأقصى

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