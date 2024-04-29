الخارجية الأمريكية: 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن توصلت إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت الخارجية في بيان، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن الأمر، مؤكدة أن جميع الانتهاكات وقعت قبل هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله، إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يواجهوها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.