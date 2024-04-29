العمل بالزي الوطني.. السعودية تلزم موظفي الجهات الحكومية بـ"الثوب والغترة أو الشماغ"

وكالات

أصدرت السعودية، قانوناً يلزم موظفي الجهات الحكومية السعوديين بارتداء الزي الوطني، وهو "الثوب والغترة أو الشماغ" أثناء تواجدهم في مقار عملهم.

استثنى القانون الجديد، الفئات التي تتطلب طبيعة عملها ارتداء زي مهني خاص مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين وغيرهم.

وستقوم الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق القانون الجديد وتقديم التقارير الدورية بشأن الامتثال له.

وحثت الجهات الحكومية موظفيها على التزام الزي المناسب والتصرف بأدب عالٍ أثناء تعاملهم مع الزوار في مختلف الدوائر الحكومية.