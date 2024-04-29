الخارجية الفلسطينية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

(مصراوي)

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الصينية، في بيانها إن ما يحدث في غزة لا يقبله الضمير الإنساني، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار.

وأكدت الخارجية الصينية، على دعمها القوي لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية من خلال الحوار.

وكانت بكين قد شهدت اجتماعًا مشتركًا بين حركتي فتح وحماس من أجل بحث مستجدات القضية الفلسطينية.

