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الاحتلال: نستمر بإنجاز مهمتنا لتحرير أسرانا من حماس وتحرير غزة من الحركة

08:54 م الأحد 28 أبريل 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة زادت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد هاجاري أن حجم المساعدات إلى غزة سيرتفع في الأيام المقبلة، موضحا أن الزيادة في المساعدات للقطاع نتيجة لجهود متزايدة من بينها فتح ميناء أشدود ومعبر جديد لشمال غزة.

وأشار هاجاري إلى زيادة المساعدات القادمة من الأردن لغزة من خلال معبر كرم أبو سالم، زاعما أن الحصول على المساعدات لشعب غزة أولوية قصوى "لأن حربنا ضد حماس"

ولفت هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل مع القيادة المركزية الأمريكية على إنشاء رصيف بحري مؤقت سيزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "جيشنا يعمل وفقا للقانون الدولي ونبذل جهودا لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين"، مضيفا "نستمر في إنجاز مهمتنا لتحرير أسرانا من حماس وتحرير غزة من الحركة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري المساعدات الإنسانية غزة ميناء أشدود طوفان الأقصى
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