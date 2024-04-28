إعلام عبري: 30 جنديًا بقوات الاحتياط يتمردون على أوامر الاستعداد لعملية رفح

مصراوي

قال القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن 30 جنديا من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح بسبب عجزهم عن مواصلة القتال.

وفي مارس الماضي، أعلن عشرات الطيارين بقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، رفضهم الالتحاق بالتدريبات احتجاجا على تعديلات قضائية.

وتباينت أرقام الطيارين، وقف ما ورد في تقارير إعلامية عبرية، إذ أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن أعدادهم بلغت 180 طيارا، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددهم فاق ذلك ووصل إلى 450 بينهم 50 مراقبا جويا و40 مشغلا للطائرات المسيرة بالإضافة إلى 200 فرد بمنظومة "السايبر".