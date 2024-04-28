"استعدادًا لموجة معادية".. إسرائيل تُوجّه بتعزيز الأمن في المؤسسات اليهودية حول العالم

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليمات لجميع سفارات إسرائيل في العالم بالاستعداد لموجة معادية.

وأكد وسائل الإعلام العبرية، أن الوزير كاتس أصدر تعليمات بتعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية في العالم.

وتأتي تحذيرات خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع الانتفاضة الطلابية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي انطلقت من جامعة كولومبيا الأمريكية وانتشرت على نطاق واسع في الجامعات بالولايات المتحدة ومنها إلى عدد من الجامعات الأوروبية.

وفي الوقت نفسه تلاحق حكومة الاحتلال الإسرائيلي تلك التظاهرات باتهامات معاداة السامية، والتي تزعم أنها تهدد سلامة الطلاب اليهود في تلك الجامعات، بالرغم من مشاركة عدد كبير من المؤسسات اليهودية فيها.