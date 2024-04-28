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مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتقديم تنازلات في مسألة عودة النازحين لشمالي غزة

04:58 م الأحد 28 أبريل 2024

النازحين في غزة

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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في مسألة عودة النازحين لمنازلهم شمالي قطاع غزة خلال المفاوضات المبرمة.

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر وسائل الإعلام العبرية اسمه، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توشك على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على شمال القطاع خلال الفترة المقبل.

وأفاد المصدر، أن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس على آخر اقتراح قدمته مصر بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة.

وكان مصدر مطلع قد أفاد لصحيفة "الشرق" أن المقترح الذي تقدمت به مصر حاز على القبول الإسرائيلي مشيرًا إلى حدوث تقدم في مسألة عودة النازحين إلى منازلهم في الشمال.

النازحين في غزة شمال غزة طوفان الأقصى إسرائيل
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