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بلينكن يزور كيبوتس "بئيري" ومعبر كرم أبو سالم خلال زيارته لمنطقة حدود غزة

02:55 م الأحد 28 أبريل 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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غزة - (د ب أ)

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن كيبوتس "بئيري" ومعبر كرم أبو سالم خلال زيارته إلى منطقة حدود غزة، هذا الأسبوع، ليصبح أول مسؤول حكومي أمريكي بارز يزور المنطقة، منذ هجوم حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وكان بلينكن قد ذكر أن سكان قطاع غزة يواصلون مواجهة "وضع إنساني مروع".

وأضاف بلينكن في منشور عبر حساب وزارة الخارجية على منصة إكس، تويتر سابقا ليل الثلاثاء/الأربعاء: "يجب أن تكون المساعدة الإنسانية أولوية ويجب أن تستمر".

وأوضح: "100% من سكان غزة يتعرضون لمستويات شديدة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا يمكننا ، ولا يجب أن نسمح باستمرار ذلك".

أنتوني بلينكن هجوم حماس غزة وزير الخارجية الأمريكي المساعدة الإنسانية
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