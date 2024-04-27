إعلان

BBC

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة لتبادل الأسرى في تل أبيب

10:20 م السبت 27 أبريل 2024

حرب غزة: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي
أفادت مراسلة الجزيرة أن مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للأسرى.
كانت وسائل إعلام عبري، قالت إن الآلاف خرجوا في مسيرة باتجاه منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية لمطالبته بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل للأسرى، في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين في غزة يطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذران من تداعيات القصف على حياتهما.

تظاهرات تل أبيب صفقة تبادل الأسرى الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سموتريتش وبن غفير يهددان بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حُكم عاجل من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسب عمرو أديب
"كلمات أشعلت الخلاف".. لقطات لم تذع من مشادة صلاح وكلوب (فيديو)
مصر للطيران تكشف حقيقة تكدس مسافرين بصالة مطار القاهرة