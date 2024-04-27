مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة لتبادل الأسرى في تل أبيب

مصراوي

أفادت مراسلة الجزيرة أن مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.

ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

كانت وسائل إعلام عبري، قالت إن الآلاف خرجوا في مسيرة باتجاه منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية لمطالبته بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل للأسرى، في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين في غزة يطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذران من تداعيات القصف على حياتهما.