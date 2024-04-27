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BBC

انتفاضة الجامعات.. اعتقال 69 طالبًا بجامعة أريزونا الأمريكية لنصب خيام دون تصريح

09:30 م السبت 27 أبريل 2024

اجتاحت عددا الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات

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قالت جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم السبت، إن الشرطة ألقت القبض على 69 شخصا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد نصبهم خياما دون تصريح.



واجتاحت عددا الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات المناهضة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، استدعت عدة جامعات وكليات الشرطة لفض الاعتصامات، مما أدى إلى اعتقال مئات الطلاب في عدد من الجامعات الامريكية.

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