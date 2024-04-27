انتفاضة الجامعات.. اعتقال 69 طالبًا بجامعة أريزونا الأمريكية لنصب خيام دون تصريح

مصراوي

قالت جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم السبت، إن الشرطة ألقت القبض على 69 شخصا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد نصبهم خياما دون تصريح.

الشرطة الأمريكية تواصل قمع الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق اعتقال الشرطة الأمريكية لطلبة معتصمين في جامعة ولاية أريزونا دعما لفلسطين وقطاع غزة،

👇 pic.twitter.com/15J4sT4gVC — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) April 27, 2024





واجتاحت عددا الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات المناهضة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، استدعت عدة جامعات وكليات الشرطة لفض الاعتصامات، مما أدى إلى اعتقال مئات الطلاب في عدد من الجامعات الامريكية.