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BBC

مسيرة لآلاف الإسرائيليين باتجاه منزل نتنياهو لمطالبته بإبرام صفقة تبادل مع حماس

09:22 م السبت 27 أبريل 2024

مسيرة لآلاف الإسرائيليين

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قالت وسائل إعلام عبري، إن الآلاف خرجوا في مسيرة باتجاه منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية لمطالبته بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل للأسرى، في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين في غزة يطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذران من تداعيات القصف على حياتهما.

تظاهرات إسرائيلية منزل نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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