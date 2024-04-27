حماس: قادة الحركة والجهاد والجبهة الشعبية بحثوا جهود وقف العدوان على غزة

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية عقدوا لقاء بحث جهود وقف العدوان وتحقيق انسحاب الاحتلال الفوري والكامل من غزة.

وأشارت حماس، إلى أن قادة الحركة والجهاد والجبهة الشعبية بحثوا إطلاق سراح الأسرى وسبل تعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال، مشددين على تطوير العمل الوطني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية أشادوا بدور الجماهير بالعالم العربي وعواصم العالم والجامعات لمساندة لنضال الشعب الفلسطيني.