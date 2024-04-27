إعلان

BBC

حماس: قادة الحركة والجهاد والجبهة الشعبية بحثوا جهود وقف العدوان على غزة

06:12 م السبت 27 أبريل 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية عقدوا لقاء بحث جهود وقف العدوان وتحقيق انسحاب الاحتلال الفوري والكامل من غزة.

وأشارت حماس، إلى أن قادة الحركة والجهاد والجبهة الشعبية بحثوا إطلاق سراح الأسرى وسبل تعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال، مشددين على تطوير العمل الوطني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية أشادوا بدور الجماهير بالعالم العربي وعواصم العالم والجامعات لمساندة لنضال الشعب الفلسطيني.

حماس العدوان على غزة إطلاق سراح الأسرى طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"كلمات أشعلت الخلاف".. لقطات لم تذع من مشادة صلاح وكلوب (فيديو)
19 مليار دولار ودائع لدول عربية ستبقى لدى البنك المركزي حتى سبتمبر 2026