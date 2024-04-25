إعلان

BBC

"بعد تصديق نتنياهو".. إعلام عبري: جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح

09:47 م الخميس 25 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صدّق على الخطط العسكرية الخاصة بعملية رفح والجيش ينتظر الضوء الأخضر للتحرك.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعدادا لانتشار محتمل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وعلى مدار أشهر ناشد حلفاء إسرائيل، ومنتقدوها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم التوغل في رفح، خشية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر جراء العمليات الإسرائيلية ردا على هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لاجتياح رفح التصديق على الخطط العسكرية بعملية رفح طوفان الأسقصى حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة