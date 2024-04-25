روسيا: واشنطن تحاول تقويض تحالفنا الاستراتيجي مع بكين

أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، إن واشنطن تحاول تقويض التحالف الاستراتيجي بين موسكو وبكين.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، "فيما يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة بتقويض الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، فإن الولايات المتحدة تتحدث عن هذا الأمر بشكل علني، وبالمناسبة، فإن هذا لا يتعلق بموسكو وبكين فحسب، بل أيضا بموسكو وعواصم أخرى".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أسفها "من أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها بعض أذرع المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة، متمسكة بالمقولة القديمة المتمثلة في فرق تسد".

وقالت إنهم يقومون بعمل جيد في زرع الفوضى، موضحة أن جودة التعاون الثنائي بين روسيا والصين "تتفوق على الكتل الأحادية المركز في حقبة الحرب الباردة، حيث يملي طرف واحد على الجميع".

وأضافت الدبلوماسية الروسية "تفاعلنا ليس موجها ضد دول ثالثة، وهذه هي قيمة العلاقات الروسية الصينية، التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني، الذي لا يتأثر بقوى خارجية".

وأشارت إلى أن التفاعل بين موسكو وبكين يقوم على "مبادئ الشراكة المحترمة والمتساوية والمبنية على الثقة والدعم المتبادل في القضايا المهمة بالنسبة للجانبين".

وكان قد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى شنجهاي أمس الأربعاء ومن المقرر أن يقوم بزيارة عمل للصين حتى 26 أبريل وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بلينكن للصين كوزير للخارجية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تركز محادثات بلينكن في الصين على الصراع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحقوق الإنسان، فضلا عن الوضع في مضيق تايوان.