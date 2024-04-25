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الشرطة الأمريكية تعتقل 93 شخصا داخل حرم جامعة جنوب كاليفورنيا

07:39 م الخميس 25 أبريل 2024

الشرطة الأمريكية أرشيفية

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أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال 93 شخصا،خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس، مؤيدة للفلسطينيين.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الخميس،أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة.

ومن جانبه،قالت الكابتن كيلي مونيز: إن عناصر من شرطة لوس أنجلوس توجهوا إلى حرم جامعة جنوب كاليفورنيا أمس،وتم تنفيذ اعتقالات للتعدي على ممتلكات داخل الجامعة،ورفض متظاهرون المغادرة.

وكانت جامعة جنوب كاليفورنيا أعلنت،في وقت سابق،إغلاق حرمها الجامعي،وطلبت من قسم شرطة لوس أنجلوس فض المظاهرة،كما قبضت الشرطة على الطلاب الذين استسلموا سلميا واحدا تلو الآخر.

هذا المحتوى من

Asha
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