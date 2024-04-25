سوناك يبحث مع ميلوني تعزيز العلاقات الثنائية لمعالجة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/، أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي، أن سوناك بحث مع ميلوني زيارته لأوروبا هذا الأسبوع، وناقش القادة الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إيطاليا مما سلط الضوء على قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإيطاليا.

وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة حجم التحدي الذي تمثله الهجرة غير الشرعية، وشددوا على أهمية التعاون الأوروبي في معالجة هذه القضية.

وأضاف البيان أن رئيس وزراء بريطانيا ونظيرته الإيطالية يتطلعان إلى مناقشة التحدي العالمي المشترك المتمثل في الهجرة غير الشرعية في قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في يونيو المقبل واجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في المملكة المتحدة في يوليو المقبل .

وفي سياق متصل، التقى وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في روما لمناقشة العمل الذي يقوم به كلا البلدين لوقف جدوى عبور الطرق عبر غرب البلقان وشمال إفريقيا.

وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في إحاطة إعلامية نشرت عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن الجانبين تعهدان بالبناء على تعاونهما القوي لوقف عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأشاد الزعيمان بالعمل المشترك لوكالات إنفاذ القانون في التصدي لجريمة الهجرة المنظمة، بما في ذلك العمل على تفكيك سلاسل التوريد للقوارب الصغيرة، وبالمضي قدما في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل شبكات مهربي البشر.

وناقشا أيضا كيفية مواصلة البلدين البحث عن حلول مبتكرة، وقام وزير الداخلية البريطاني بتحديث مخطط رواندا الذي وضعته حكومة المملكة المتحدة بينما تحدث وزير الداخلية الإيطالي بيانتيدوسي عن صفقة إيطاليا مع ألبانيا للتعامل مع طالبي اللجوء.

ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية إيطاليا بقيادة بريطانيا في مجال الهجرة من خلال رئاستها لمجموعة السبع وعملية روما.

وشكر وزير الداخلية البريطاني خفر السواحل الإيطالي على الحفاظ على الحياة في البحر وأشاد بالعمل المشترك بين السلطات البريطانية والإيطالية.