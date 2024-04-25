استقالة رئيس وزراء هايتي أرييل هنري عقب تنصيب مجلس رئاسي انتقالي

هافانا (د ب ا)

استقال رئيس وزراء هايتي المؤقت ارييل هنري عقب تنصيب مجلس رئاسي انتقالي اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام في بورت أو برنس أن ميشيل باتريك بويسفرت، وزير المالية حتى الآن، سوف يتولى منصب رئيس الوزراء مؤقتا.

كان الأعضاء التسعة للمجلس الانتقالي قد أدوا اليمين في القصر الرئاسي قبل وقت قصير.

ومن المقرر أن يعين المجلس حكومة مؤقتة جديدة لتمهيد الطريق لإجراء أول انتخابات منذ عام 2016، ودعم مهمة أمن متعددة الجنسيات وافق عليها مجلس الأمن الدولي.

ويتكون المجلس من ممثلين عن العديد من الجماعات السياسية والدينية والمجتمع المدني ورجال الأعمال. ويتمتع سبعة من أعضائه بحق التصويت على قراراته.

وتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس في اجتماع المجموعة الكاريبية (كاريكوم) في جامايكا يوم 11 مارس بهدف وضع حد لأعمال العنف الخطيرة التي تعصف بالبلاد. وكان تشكيل المجلس مثار نقاش وصراع.

وكان هنري، وهو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب، قد تعهد بالاستقالة بمجرد تشكيل المجلس. وتولى منصبه بعد مقتل الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، لكنه لم يعد في نهاية فبراير الماضي من رحلة إلى الخارج.

وطالبت العصابات القوية المسيطرة على البلاد باستقالته.

ووفقا للأمم المتحدة، تسيطر العصابات المسلحة على حوالي 80% من العاصمة بورت أو برنس.

ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم في أعمال العنف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ونزح حوالي 95 ألف شخص من المدينة خلال شهر واحد.

ويعاني الكثيرون من الجوع، وتم إلغاء الرحلات الجوية، وتم إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب.